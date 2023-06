Komšije otkrile kakav odnos imaju sa Teodorom Džehverović

Popularna pjevačica Teodora Džehverović veoma je aktivna na društvenim mrežama i često pokazuje trenutke iz privatnog života.

O njoj su sada progovorile i komšije, te su otkrili kakva je pjevačica kada kamere nisu uključene.

"Otkada se doselila viđamo je povremeno, ali se ne javi kada prođe. Tu živi sa Ildom Radončić. Vidim da su obe popularne kod dece, slikaju se sa njima u kraju. Teodora nekada stane da im udovolji, nekada prođe kao da se ništa ne događa, potpuno ih ignoriše. Deluje bahato, ali je nisam upoznala lično da bih mogla da sudim. Za Ildu kažu da je fina i mirna, studira medicinu. Ne znam kako su se našle tako različite", rekla je Vera, koja je sjedila na klupicama ispred zgrade, piše Kurir.

Nekoliko tinejdžerki na obližnjem igralištu pričalo je o pevači.

"Ona je nama top, super je uvek obučena i dobre su joj pesme. Nama drugarice često dolaze da ovde sedimo kako bismo je videle. Ildu smo zapratile tek kada je počela da se druži sa Teom. Slikale smo se nekoliko puta sa njom. Jeste ponekad mrzovoljna, naročito ako nije sređena pa ne želi da se slika, ali dobro. Mi joj to ne zameramo, njen karakter je takav, zlovoljan", rekla je Dijana, a Anastasija dodala:

"Moji roditelji me kritikuju što slušam njenu muziku, ali ja volim čitavu tu scenu novu. Nju više jer mi je komšinica, ali vidim da je stariji nešto hejtuju".

To je potvrdio i jedan gospodin u kafiću, doktor u penziji. "Znam ko je ona, ali ne znam kakvu muziku izvodi. Znam da je poznata i popularna. Džaba sve to, ona je nevaspitana. Sreo sam je nekoliko puta ovde u kafiću, bučna je, ponaša se kao da je sama. Psuje i viče kao da je na poljani. Danas je lako biti poznat ali je teško biti vaspitan", istakao je on. Majka i kćerka Džehverović bile su omiljene u "Zadruzi", kao i njihov odnos koji je zabavljao gledaoce.