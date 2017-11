Konačno riješena misterija: Ovo je Putinova ćerka

Jekatrina Tihonova, plavokosa plesačica rokenrola, ćerka je predsjednika Rusije Vladimir Putina, potvrđeno je iz Svjetske rokenrol konfederacije (WRRC).

Manfred Mohab, potpresednik Svjetske rokenrol konfedracije (WRRC) na pitanje "Rojtersa" da li je Tihonova ćerka Vladimira Putina odgovorio: "Da, poznajem je". Kada mu je drugi put postavljeno isto pitanje, kratko je odgovorio "Da".

Tihonova, kao ni Kremlj, nisu odgovorili na pitanje Rojtersa.

Andrej Akimov, zamjenik predsjednika borda direktora "Gasprombanka" izjavio je 2015. godine da Tihonova jeste Putinova ćerka, ali je kasnije to demantovao. "Rojters" je tada potvrdio saznanja iz dva nezavisna izvora koja su željela da ostanu anonimna. Nakon što je agencija objavila svoja saznanja, iz "Gasprombanke" je rečeno da je Akimov bio "zbunjen i iznenađen" pitanjima i da je nije iznosio takve tvrdnje.

Poznato je da Putin, bivši KGB oficir, svoj privatan život, uključujući i dvije ćerke Jekaterinu i Mariju, drži podalje od javnosti. Iako se već dugo nagađa Jekatarinin identitet ni ona sama, ni predstavnici Kremlja nikada nisu željeli to da potvrde. Mohab je prvi zvaničnik nakon Akimova koje je javno potvrdio da je riječ o ćerki prvog čovjeka Rusije.

Tihonova, koja koristi prezime svoje bake, vodi projekte koji se finansiraju na državnom nivou na Moskovskom državnom univerzitetu i potpredsjednik je WRRC-a.

Putinova ćerka ima 31 godinu. Udata je za Kirila Šamalova, sina jednog od Putinovih najbližih prijatelja. Šamalov je od ženidbe zaradio najmanje milijardu dolara u trgovini sa najvećeom ruskom petrohemijskom komapanijom.

It took more than two years of reporting, but we can finally bring you official and uncontested confirmation that Katerina Tikhonova is Putin's daughter: https://t.co/OZm61iNU1S pic.twitter.com/FVoJhKb1ie