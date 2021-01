Konobarica u Sarajevu glumici: Jeste li vi kćerka Lidije Vukićević

Glumica Lidija Vukićević prethodnih dana boravila je na Jahorini gdje je otputovala sa prijateljima. Pored uživanja u snijegu, sankanju, i odmaranju u sauni, posebnu radost kod glumice je izazvalo skijanje na crnim stazama.

"Neko sam ko je od malih nogu negovao sportski duh i postoje dve stvari koje su bile ključne za moje sadašnje rezultate. U srednjoj školi sam na takmičenju u trci na 100 metara imala najbolje vreme u svim beogradskim školama, a kasnije sam na Fakultetu dramskih umetnosti bila jedina koja je u poslednjih 10 godina kod profesora Popova imala desetku. On je bio inače vrlo zahtevan i morali sve živo da znamo, pa sam shodno tome kasnije na fakultetu i posle njega i sama držala časove iz akrobatike i fizičke spremnosti. To stvarno govorio o tome da sam uvek bila aktivna i spremna", priča Lidija te nastavlja:

"Međutim, ta moja spremnost se godinama nije gasila i dan-danas znam da uradim recimo stoj ili zvezdu. Skijanje je moja velika ljubav, vozim i motorne sanke na snegu. Skije sam inače kupila baš za crne staze i uživam da ih vozim tuda. Uvek sam bila avanturističkog duha. Meni znači taj adrenalin."

Posebnu pažnju privukle su njene fotografije u kupaćem kostimu, na kojima uživa u sauni.

"Mnogo ljudi mi je prilazilo i posebno mi je zanimljivo što su to uglavnom bile žene. Jedno 80 odsto žena mi je prilazilo, mnogo više nego muškaraca. Sve su mi udeljivale komplimente, tako da mislim da je to veći uspeh nego da su mi prilazili muškarci. Na Jahorini je tokom mog odmora bukvalno bila Jugoslavija u malom, i Hrvati i Srbi i muslimani, svi smo se divno slagali i uživali u zimskoj idili", navodi glumica koja već planira naredno putovanje:

"Već smišljam gde ću na sledeći put. To će verovatno da bude neka egzotika i sunce."

Kako kaže, u 2021. godini nema neke posebne želje, a ne žali se ni na to kakva joj je bila protekla godina.

"Nisam čovek bez želja, ali mi je najvažnije zdravlje. Možda bih u ovoj godini poželela da imamo više mira u celoj državi, što se tiče ove korone, kao i širom sveta. Nisam osoba koja bi neku vilu od 300.000 kvadrata, ili neke pare na lotu. Apsolutno sam zadovoljna svojim životom i načinom na koji ga živim. Osoba sam koja sve što zaradi potroši na život, na uživanje, na ono što meni prija i zato sam zadovoljna."

Glumica je otkrila i nesvakidašnju anegdotu sa zimovanja, kada joj je konobarica u restoranu tražila ličnu kartu kako bi se uvjerila da je ona zaista Lidija.

"Bila sam sa društvom u jednom kafiću u Sarajevu i žena kad me je videla, rekla je: 'Jao, vi ste sigurno ćerka Lidije Vukićević'. Ja sam ćutala i osmehivala se, a moje društvo je odmah prasnulo u smeh. Onda su pokušali da joj objasne da sam zapravo ja stvarno Lidija, ali je ona mislila da je zafrkavamo. Onda sam i ja pokušala da joj objasnim da sam to stvarno ja, međutim, ona mi nije verovala. Posle 20-ak minuta se vratila i rekla: 'Hoćete da mi date ličnu kartu?'. Ja sam to učinila, a kad ju je videla, žena se šlogirala. Samo je rekla ne mogu da verujem, pa to ste stvarno vi. Meni je ta situacija bila mnogo simpatična i sad se često smejemo dok je prepričavamo", rekla je Lidija.