Konstrakta: Moj osmomartovski poklon je rešen doveka

Umjetnica Ana Đurić Konstrakta je istakla da je rođendan sina, ali i svakodnevna borba žena za njihova prava više vezuju za Osmi mart, nego pokloni i cvijeće.

Konstrakta je otkrila da podržava sve dame koje se zauzimaju za sebe.

"Ovaj dan je nešto između praznika i protesta. Kod mene su tu pomešana osećanja - sa jedne strane ponos na žene koje su osvestile svoju poziciju i borile se za prava svih žena, i sa druge strane ljutnje kad pomislim na samu ideju da ravnopravnost (da dodam, po svim osnovama) nije nešto što se podrazumeva, nego nešto za šta se treba boriti, što treba dokazivati. Obeležavanje dana žena može da doprinose edukaciji na temu položaja žena, i onda to ima smisla. Međutim, ovaj praznik se u velikoj meri pretvorio u puku prodaju parfema i cveća. Moj sin je rođen osmog marta, tako da se svakog osmog marta posvetimo njemu. Moj osmomartovski poklon je rešen doveka (smeh). Ako treba neku relaciju tu da napravim, onda bih rekla da je jako bitno da majke svojim sinovima pričaju o tekovinama feminizma - rekla je umetnica.

Konstrakta je otkrila da li bi se izjasnila kao feministkinja, te imaju li, po njenom mišljenju danas žene jednaka prava kao muškarci.

"Nisam posvećena aktivistkinja, ali poštujem i zahvalna sam ženama koje i dalje skreću pažnju na to gde se sve krije neravnopravni odnos prema ženama. Mnogi bi rekli da je feminizam završio svoj posao u urbanim sredinama, ali smatram da i dalje i tu ima dosta posla. Neravnopravnost i odnos prema ženama se krije u govoru, u podrazumevanjima i konstrukcijama šta to žena jeste i šta nije, u nasleđu patrijarhalnog vaspitanja itd. Treba čuti šta aktivistkinje poručuju, dobre su namere iza toga. Svesna sam da je i ova vrsta aktivizma komodifikovana do neke mere, pa povremeno postaje odbojna, ali i to je neizbežno", istakla je Ana, pa dodala i kada se najviše osjeća kao prava žena.

"Ne znam šta je to prava žena. Za mene tako nešto ne postoji. Ono najženskije što osećam jeste možda ono što mi je priroda dala - hormonska slika i to što sam majka. Sve ostalo je društveni dogovor i moda. Zato feminizam ima i dalje puno posla. Rod nije viša istina, nego trend", rekla je Konstrakta.

Prije Evrovizije se bavila muzikom, ali je više bila posvećena porodici, sada je otkrila da li se žene često jednako opterete karijerom i porodicom, djeluje da više to same sebi nameću.

"Ne nameću sebi žene ništa. Svako ostvaruje svoju samostalnost kroz posao i zaradu, a sa druge strane žene se suočavaju sa podrazumevanjem da su one te koje brinu o domaćinstvu. Svako ko je vodio domaćinstvo zna da tu ima dosta posla, koji nije plaćen. Svako ko je ostao u kući da vodi računa o deci, zna koliko tu ima posvećivanja. I ako ne postoji zajednički dogovor i poštovanje tog rada i posvećivanja, onda taj koji vodi domaćinstvo (kod nas je to u najvećem broju slučajeva žena), nema dostojanstven položaj. Eto i to je bitna tema za koju se feministkinje bore", rekla je ona, pa otkrila svoje impresije o takmičenju "Pesma za Evroviziju", te kako joj se dopala Teya Dora.

"PZE je i ove godine imao odličnu produkciju, takmičari su dali svoj maksimum u svakom pogledu. Mislim da smo izabrali odličnu pesmu, modernije produkcije, a čija poruka mira i nade može da prodre do evropske publike u ovom trenutku, kada postoje ratovi na više frontova. Sa druge strane može da se posmatra i lično, kao borba za smislom koju je verovatno svako iskusio u životu. Teya sjajno nosi pesmu, budući da je i sama autorka, i to joj daje posebnu vrednost", rekla je Konstrakta, prenosi Telegraf.

