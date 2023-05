Konstrakta "oplela" po ovogodišnjem pobjedniku Evrovizije

Prošlogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji bila je Konstrakta, koja je Luke Bleku pružila punu podršku dok je branio boje naše zastave na pomenutom takmičenju.

Naime, Konstrakta je sada istakla kome je dala poene u ovogodišnjem finalu budući da se našla u evrovizijskom stručnom žiriju iz Srbije.

"Slovenci su bili nepretenciozni, simpatični. Finac je bio negde po mom senzibilitetu. Postoji taj nesklad kako je publika glasala i onoga kako je žiri glasao. Finac je, recimo, bio miljenik publike i odneo je više poena, međutim, žiri je prepoznao Lorininu pesmu kao nešto što zavređuje pažnju", počela je Ana.

Konstrakta pak smatra da Lorin nije trebalo ponovo da se takmiči.

"Ja lično nisam ljubitelj toga da se neko ko je već pobedio na Evroviziji tamo ponovo pojavi, budući da postoji ta pristrasnost publike u startu. To naravno dovodi do toga da to takmičenje više nije toliko fer", istakla je Konstrakta.

"Mene su iznenadili rezultati. Ono što je super je to da je Luka ušao u finale. To je i meni bio cilj prošle godine, samo da se uđe u finale, pa ćemo posle lako. Možda smo u nekim trenucima mislili da ćemo i više da se kotiramo, sudeći po tome kako je publika reagovala na Lukinu pesmu i kako je bio podržavan u toj evrovizijskoj zajednici. Mada, sve u svemu, mislim da smo se dobro predstavili, Luka je imao jako lepe intervjue koje je uradio u međuvremenu, dobra je pesma bila, dobar je nastup bio. Ja sam zadovoljna, iako sam očekivala da će na kraju biti drugačiji raspored poena", istakla je pjevačica za "Kurir".