Kraljevsko vjenčanje donosi ogroman profit Velikoj Britaniji

Princ Hari i američka glumica Megan Markle će 19. maja svečano razmijeniti bračne zavjete, a zahvaljujući mnogobrojnim turistima, ali i raznim suvenirima, Velika Britanija će tim povodom u državnu blagajnu staviti nevjerovatne iznose.

Da će vjenčanje Megan Markle i princa Harija, koje će se održati 19. maja, biti pravi spektakl, naročito za ljubitelje kraljevskih vjenčanja, u to ne sumnjamo, međutim biće i spektakl za britansku ekonomiju. Prema najnovijim izvještajima Reutersa, očekuje se da će cijeli događaj, i sve vezano uz njega, donijeti Velikoj Britaniji prihod od – 500 miliona funti.

A od čega se sve očekuje prihod? Otkrio je to David Haigh, voditelj Brand Finance: ‘Mislimo da će 200 miliona funti doći od turizma, u šta uključujemo i hotele.’ To ne treba čuditi kada se zna da u svijetu ima na milione zaluđenih obožavatelja kraljevskih vjenčanja, koji ovo vjenčanje vijeka neće propustiti ni pod koju cijenu. Oko 50 miliona funti donijeće i mnogobrojni suveniri sa fotografijama budućih supružnika. Sve to doprinijeće i tome da će Velika Britanija dobiti besplatnih reklama u vrijednosti od nekih 100 miliona funti, što će itekako dobro doći.

Otkako je Kensingtonska palata najavila službeni datum vjenčanja, smještaj u hotelima u blizini rasprodan je u kratkom roku, što ni ne čudi kada se zna da je 2011. godine, na vjenčanje Harijevog brata princa Viliama i Kejt Midlton u London dovelo 350 hiljada ljudi, a sada se očekuje povećanje tog broja.

