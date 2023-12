Kris Hemsvort već godinama uživa u braku sa ovom ljepoticom

Ljubavna priča Krisa Hemsvorta i Elze Pataki, jedna je od najstabilnijih u Holivudu.

Kris Hemsvort i Elza Pataki uspješno su se nosili sa izazovima roditeljstva, a da su svoju ljubav zadržali jakom. Uprkos podizanju troje dece - ćerke Indije (11) i sinova blizanaca Saše i Tristana (9) - veza para je opstala. Mnogi su mislili da će glumica ubrzo prevariti svog dragog, te da će završiti kao i njegovi prethodnici. Međutim, to se nije desilo.

Žongliranje njihovih karijera sa podizanjem troje male djece pokazalo se kao značajan izazov u ​​ranim godinama.

Hemsvortova glumačka karijera je naglo porasla nakon njegove uloge Boga groma, Tora, u filmu o superherojima iz 2011. Od ponavljanja lika u raznim Marvel projektima do glume u drugim akcionim filmovima kao što je Lovac: Zimski rat i izvlačenje, 39-godišnji glumac se etablirao kao istaknuta akciona zvezda.

U međuvremenu, Pataki (46) je prikupila impresivnu listu zasluga još od 90-ih, uključujući njena pojavljivanja u četiri filma Brzi i žestoki. Kako njihova djeca rastu i stiču nezavisnost, izvor je otkrio da su Hemsvort i Pataki postali "bliži nego ikad". Par se na tom putu suočio sa jedinstvenim izazovima, kao što je Hemsvort koji je otkrio svoju genetsku predispoziciju za Alchajmerovu bolest dok je snimao svoju Dizni+ seriju.

U dirljivom gestu, Pataki je iznenadila svog muža preobrazbom ​​u starosti u emisiji, omogućavajući mu da vidi kako bi mogla izgledati u budućnosti u slučaju da zaboravi.

Pataki je uz zavidnu karijeru imala i buran ljubavni život. Od 2004. do 2006. godine bila je u vezi s francuskim glumcem Mičelom Jounom, koji ju je ostavio kada je otkrio da ga vara. Mičel je samo htio da je iznenadi na rođendan dok je snimala film "Zmije u avionu" u Kanadi, no kada je stigao u hotel, imao je šta vidjeti - Elsa se ljubila s filmskim producentom. On joj je samo dao buket ruža pa se odmah vratio kući.

S Andrienom Brodijem vezu je započela 2006. godine, a on joj je godinu kasnije kupio stan u Njujorku za rođendan. Zajedno su jedno vrijeme živjeli u tom stanu, ali 2009. godine ljubav među njima je pukla. Glumca upoznaje Krisa 2010. godine preko zajedničkih agenata, prenosi Stil.

Mnogi tvrde kako su jedan od najstabilnijih slavnih parova, a sudeći prema svemu, zaista uživaju u životu zajedno te im godi život u Australiji. Oboje i dalje glume, a porodicu i poslovni život očigledno sjajno usklađuju. Inače, Pataki je starija od Hemsforta 7 godina.

