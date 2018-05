Krisi Tajgen o drugoj trudnoći

Kako se termin porođaja približava tako supermodel Krisi Tejgen ima potrebu sve više da obavještava javnost o detaljima trudnoće, a posebno da razmjenjuje savjete sa drugim mladim mamama.

Nakon što je u martu priznala da se u prvih šest mjeseci trudnoće ugojila 17 kilograma, prije nekoliko dana se požalila da je nastavila da dobija na težini. Toliko da se čak i oblik njenog nosa promijenio.

"On (nos) ima svoj BMI (indeks tjelesne mase)", šaljivo je napisala Tejgenova na Twitteru.

Poznata kao veoma otvorena osoba, koja rado dijeli najintimnije detalje iz svog života, Krisi je nedavno otkrila da je drugo stanje takođe uticalo i na njeno zdravlje - povremeno joj krvare nos i desni i ima veoma natečene noge.

Iako je izbjegavala da se pojavljuje u javnosti, te u miru uživala u najljepšim trudničkim danima, lijepa brineta se konačno pojavila na ulicama Los Anđelesa, a mnogi nisu mogli da je prepoznaju.

