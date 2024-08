Kristijano Ronaldo obezbijedio Georginu za cijeli život

Kristijano Ronaldo bi navodno morao da izdvoji ozbiljnu sumu novca svakog mjeseca ako se ikada rastane sa Georginom Rodrigez.

Ronaldo (39) ima neto vrijednost od oko 500 miliona funti zahvaljujući svojoj blistavoj karijeri u Mančester junajtedu, Real Madridu, Juventusu i sada saudijskom Al-Nasru. Pored toga što je najplaćeniji sportista na svijetu - zarađuje 173 miliona funti godišnje u Saudijskoj Arabiji - napadač zarađuje i milione na godišnjem nivou kroz svoje različite sponzorske ugovore.

Ipak, on bi morao da se odrekne ozbiljnog dijela svog prihoda ako bi došlo do toga da se on i Georgina raziđu. Aranžman između njih dvoje štiti imovinu fudbalera, a istovremeno osigurava da će Georgina, majka dvoje njegove djece, koju je upoznao dok je radila u "Guči" radnji - imati finansijsku stabilnost ako se rastanu.

U slučaju rastave, 30-godišnja Georgina bi dobila doživotnu nadoknadu koja iznosi više od 85.000 funti mjesečno (112 miliona dolara). Klauzule su uspostavljene nakon rođenja njihove prve ćerke - Alane Martine.

U ugovoru je navedeno da će Georgina postati i vlasnica njihove vile, koja se nalazi u ekskluzivnoj oblasti La Finca u Madridu. Imanje ima 950 kvadratnih metara u okviru imanja od 4.000 kvadratnih metara u skupoj oblasti Pozuelo. Ronaldo je vilu kupio 2010. za pet miliona evra.

Javno, par još uvijek nije u braku. Ipak, ima onih koji su sugerisali drugačije, što bi nesumnjivo dodalo još jedan nivo komplikacija u slučaju njihovog razdvajanja.

Ronaldo je podstakao takve glasine u nedavnom reklamnom videu za fitnes brend. Kapetan Al-Nasra je govorio o svojoj rutini treninga prije nego što je rekao nešto što sugeriše da su se konačno vjenčali.

"Kada ne treniram u klubu, volim da treniram sa svojom ženom kod kuće", rekao je on koristeći riječ žena umjesto partnerka ili djevojka.

Ronaldo ima petoro djece i dijeli dvoje sa Rodrigez. Njegov najstariji, Kristijano mlađi, rođen je 2010. godine, a identitet njegove majke ostaje nepoznat. Sedam godina kasnije dobio je Matea i Evu uz pomoć surogat majke. Rodrigez i Ronaldo su u novembru 2017. objavili rođenje svog prvog zajedničkog djeteta, Alane Martine. Par je objavio da očekuju blizance 2022. godine, ali dječaka su izgubili, prenosi Ona.rs pisanje Mirrora.

