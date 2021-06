Kristina Agilera stala uz Britni Spirs: Zaslužuje svu slobodu svijeta

Pjevačica Kritina Agilera podržala je dugogodišnju prijateljicu Britni Spirs nakon sudskog ročišta na kojem je popularna pjevačica prekinula tišinu i otkrila s kakvim se problemima i ograničenjima bori posljednjih nekoliko godina, piše Variety.

Aguilera se oglasila na Twitteru kazavši kako posljednjih nekoliko dana razmišlja o svojoj prijateljici i svemu kroz šta je prošla.

"Neprihvatljivo je da bilo koja žena, muškarac ili ljudsko biće ne može kontrolisati vlastiti život, odnosno da ne može živjeti onako kako želi. Biti ušutkivan, ignorisan ili zlostavljan od onih koji su vam 'najbliži' je najgora i najtužnija stvar koju mogu zamisliti. Posljedice kakve takvo nešto ostavlja na nečiju psihu nisu i ne trebaju biti zanemarene", napisala je Agilera.

Naglasila je kako nije upućena u ono što se dešava iza zatvorenih vrata porodice Spirs, ali govori i sudi prema onome što je čula, pročitala i vidjela u medijima i na društvenim mrežama. Uz to je dodala kako je zaključila da je Britni koju je nekada znala provela godine živeći bez saosjećanja i milosti onih koji su je kontrolisali.

"Ženi koja je radila pod pritiskom kakav mnogi ne mogu ni zamisliti želim svu slobodu svijeta kako bi živjela sretno. Vjerujte mi, to i zaslužuje", zaključila je Aguilera.

Podsjetimo, poznatoj pjevačici podršku su pružili Džastin Timberljk, Maraja Keri, Šer, Brendi i mnoge druge javne ličnosti. Osim njih oglasila se i njena sestra Džejmi Lin Spirs, koja je istakla kako je ponosna jer je njena sestra otvoreno progovorila o konzervatorstvu (potpunom starateljstvu).

These past few days I’ve been thinking about Britney and everything she is going through. It is unacceptable that any woman, or human, wanting to be in control of their own destiny might not be allowed to live life as they wish. pic.twitter.com/NRhNwcJaD3