Kristina Eplgejt o borbi sa bolešću: "Imam rane po mozgu "

Glumica Kristina Eplgejt je 2021. godine saopštila da se bori sa multiplom sklerozom.

Kristina Eplgejt je nakon suočavanja sa teškom dijagnozom često govorila o svojoj borbi. Ona je ovog puta gostovala u podkastu Daksa Šeparda, te otkrila strašne detalje svoje borbe.

"Imam rane po mom mozgu. Najveća je iza desnog oka, tako da me desno oko jako boli. Nisam baš srećna zbog svega u mom mozgu. Ako mislite da samo sjedim ovde sa 30 lezija na mom mozgu… Nije zabavno družiti se sa njima", rekla je glumica.

Kristina je otkrila da koliko god joj bilo teško, ipak želi da nastavi sa glumom, barem da pozajmljuje glas, prenosi b92.

"Ovo je najgora stvar koja mi se ikada dogodila u životu. Toliko to mrzim, i tako sam ljuta zbog toga. Ne možete to prevazići. Sve dok mogu da govorim, voljela bih to da radim. To bi bilo zabavno. Mama mora nešto da uradi", zaključila je ona.

