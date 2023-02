Kristina Eplgejt se sve teže kreće

Kristina Eplgejt, koja se 90-ih godina prošlog vijeka proslavila ulogom u seriji "Bračne vode", pati od multiple skleroze. Na dodjeli Screen Actors Guild Awards stigla je uz pomoć štapa.

"Ovo je vjerovatno moja posljednja dodjela nagrada kojoj prisustvujem kao glumica, tako da je ovo za mene velika stvar", rekla je ona.

Dodala je da sada ne može da zamisli kako ustaje u pet ujutru i provodi 12 do 14 sati na snimanju. Bila je nominovana za najbolju glumicu za ulogu u Netfliksovoj komediji "Dead to Me".

Iako je ranije navela da želi da odmori od glume, planira da nastavi da radi.

"Pozajmljujem svoj glas u nekoliko serija i filmova kako bih mogla da prehranim svoju ćerku i osiguram nam da imamo krov nad glavom", kazala je. Ne voli da vidi sebe kako pati.

"Dobila sam 40 kilograma zbog fizičke neaktivnosti i lijekova. Ne ličim na sebe i ne osjećam se dobro", kazala je ona, prenosi b92.