Kristina Radenković otkrila kako je upoznala čovjeka svog života

Kako je voditeljka Slagalice Kristine Radenković upoznala čovjeka svog života? Jedan slučajni susret, jedna vizit-karta i ljubav na "prvi, drugi i treći pogled", kako sama kaže.

Kristina i advokat Nikola Radojević upoznali su se prije skoro deset godina, dok su šetali pse. Ona je vodila svoje dvije kuce, a on tražio izgubljenog psa, prenosi Magazin.Novosti.

"Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija", ispričala je jednom prilikom voditeljka za medije.

Kako je otkrila, na početku veze je veoma teško podnosila razdvojenost od Nikole i često je plakala.

"Moram vam priznati da je bilo jako čudno. Svaki naš susret bio je ljubav na prvi, drugi, treći pogled. Kad se samo setim da sam prvih nekoliko meseci i plakala ako jedno od nas dvoje ode negde na dva ili tri dana... Nisam podnosila razdvojenost", rekla je Kristina.

Dvije godine nakon što su otpočeli vezu, 2016, rodila im se kćerka Tara, a tri godine kasnije dobili su i sina Rogana. Ali još uvek nisu venčani, a ovako je to voditeljka Slagalice objasnila.

"Nikola i ja nismo u braku, ali možda smo više u braku nego drugi. Ja i moj partner - nadam se doživotni, stvarno se mnogo volimo. I podrška mi je, i prijatelj... Što bi moja majka rekla, da sam ga svećom tražila, ne bih ga našla", rekla je Kristina Radenković nedavno za magazin "Lena".