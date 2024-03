Ksenija Knežević zbog zdravstvenih problema promijenila život

Ksenija Knežević, kćerka Nenad Knežević Kneza stekla je popularnost sa grupom Hurricane, nakon čijeg razlaza je nastavila solo karijeru.

Iako je izuzetno zgodna i svaki mišić joj se ocrtava na tijelu, pjevačica ne krije da je na specijalnom režimu ishrane, koji je uvela kako zbog što boljeg izgleda tako i zbog ozbiljnih problema sa radom štitne žlezde koji su je zadesili.

"Na dijeti sam, imala sam one momente kada sam izgledala onako malo, a i stalno su me povezivali sa hranom pa mi je to malo preko glave. Iskreno! Smršala sam nekih 10 kilograma. Bilo je malo i zdravstveno zbog štitne, ali mi je prijalo. Imam nov način ishrane, nov način života, jedem salatu", ispričala je Ksenija kroz smeh i dodala:

"Dosadno je, ali bude ti lepo kada vidiš progres i sebe u ogledalu, kada ti ljudi kažu. Stvarno prija, osećaš se bolje, hoćeš da odeš i u emisiju i da snimiš spot. Valjda me je sve to inspirisalo, koliko god to pogrešno zvučalo. Žene smo, znate već kako je u ovom poslu", zaključila je Ksenija u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

Podsjetimo, pjevačica je sve iznenadila kada je prije nekoliko mjeseci otkrila da se suočila sa nizom ozbiljnih zdravstvenih problema.

"Ovaj posao je stresan i razvila sam psihofizičke probleme. Imam probleme sa hormonima, štitnom žlezdom, jajnicima, i insulinskom rezistencijom. Kada ne naučiš da kažeš ‘ne’, tvoje telo to uradi umesto tebe. Mladima preporučujem da ne dopuštaju da manipulišu njima i da jasno i glasno govore šta misle", ispričala je Ksenija jesenas za Informer.

