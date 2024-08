Kseniju Knežević svi znate, a evo kako izgleda njena mlađa sestra (FOTO)

​Kseniju Knežević, Kćerku pjevača Nenada Kneževića Kneza svi znate, a malo ko zna da pjevač ima i mlađu nasljednicu.

Andrea Knežević vodi život daleko od očiju javnosti, prIvatno je velika podrška ocu i sestri, ali se nikada do sada nije pojavljivala u medijma.

Mlađa pjevačeva Kćerka trenutno odmara u Crnoj Gori, a na društvenim mrežama podijelila je fotografiju koja je izazvala lavunu komentara.

"Trudna foka", napisala je ona u opisu fotke, na kojoj vidimo njeno novo izdanje.

Podsjetimo, Ksenija je nedavno za Grand otvoreno govorila o svom izgledu, a tada je otkrila da je nedavno smršala čak 10 kilograma.

"Na dijeti sam, imala sam one momente kada sam izgledala onako malo, a i stalno su me povezivali sa hranom pa mi je to malo preko glave. Iskreno! Smršala sam nekih 10 kilograma. Bilo je malo i zdravstveno zbog štitne, ali mi je prijalo. Imam nov način ishrane, nov način života, jedem salatu", ispričala je Ksenija kroz smijeh.

Još je dodala:

"Dosadno je, ali bude ti lijepo kada vidiš progres i sebe u ogledalu, kada ti ljudi kažu. Stvarno prija, osjećaš se bolje, hoćeš da odeš i u emisiju i da snimiš spot. Valjda me je sve to inspirisalo, koliko god to pogrešno zvučalo. Žene smo, znate već kako je u ovom poslu", zaključila je Ksenija za Grand, prenosi "CDM".

