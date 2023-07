Kuk otkrio šta za njega znači štrajk u Holivudu

Glumac Luk Kuk (36) poznat je po ulogama u Netfliksovoj seriji "The Chilling Adventures of Sabrina", te seriji "Dollface" koja se emituje na platformi Hulu, a utjelovio je i sporedne likove u još nekoliko filmova i serija. Ipak, otkrio je da zarađuje jedva dovoljno da bi prehranio svoju porodicu, piše "Page Six".

"Vozim Mazdu iz 2010. Prije toga sam vozio Ford Taurus iz 2006. Većina glumaca ne zarađuje mnogo, zapravo ne zarađuju dovoljno da prežive pa se oslanjaju na poslove 'sa strane'", ispričao je glumac u TikTok videu u kojem je objasnio što za njega znači štrajk u Holivudu.

Naravno, naglasio je da ne govori o vodećim licima, već o glumcima koji igraju sporedne uloge i plaćeni su po epizodi. Otkrio je koliko je zaradio u seriji Dollface, u kojoj je glumio u četiri epizode.

"Plaćali su me 7.500 dolara, i to bez poreza, po epizodi. Od toga deset odsto ide menadžeru, deset agentu i pet advokatu" otkrio je i dodao da su njegovo lice stavili na veliki plakat na jednoj od glavnih ulica u Los Anđelesu, a za to nije dobio niti cent, prenosi "Avaz".