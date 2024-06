Kuzmanović progovorio prvi put o odnosu sa ženom koja mu je rodila dijete

Glumac Andrija Kuzmanović prošlo ljeto postao je otac, što je vijest koja je iznenadila javnost, a sada je o porodici, ali i nasljedniku prvi put govorio.

Njegova tadašnja partnerka, na svijet donijela njihovog sina Ignjata, a o najljepšoj ulozi u kojoj se ostvario, sada je govorio.

"Verujem da ću biti sve uspešniji, moja situacija je takva da ne živim sa svojim sinom, ali se trudim koliko mogu. Siguran sam da ćemo iz godine u godinu, kako on bude sve stariji, biti sve bliži", iskren je Kuzmanović, te nam je otkrio šta su ga naučili roditelji, što će prenositi na sina.

"Mene su moji roditelji naučili da sve stvari mogu da se iskomuniciraju, da se razumeju. Mi smo bili nestašni, odrastao sam u bloku, beton me je sačekao, ali su nas naučili kako da budemo ljudi i da sačuvamo u sebi prave vrednosti, i da to prenesemo na mlađe generacije", rekao je Andrija, koji se prisjetio djetinjstva.

"Mi smo bili tvrda komunistička zemlja, uređenje nam je bilo tako da nisi pametniji od starijih bez obzira koliko bio spremniji za neke teme ili recimo igranje šaha. Došli smo iz vremena gde ne smeš dedi da odgovoriš na neke stvari, ocu takođe, ja sam mom smeo. To je iza nas", objasnio je i dodao:

"Došli smo u vreme kapitalizma i modernizacije da svi sve znaju, i da od mlađih možeš da naučiš nešto lepo. Učim i ja od mlađih kolega, jako mi to znači, Radojičića sam zvao na probu kako bih mogao da čujem neki savet od njega i dosta mi je pomogao".

Andrija ističe da sa tatom nije imao problema čak ni kada mu odgovori, što se tada nije dobro prihvatalo.

"Tata i ja smo dosta dobro komunicirali, bez obzira što je isto bio u umetnosti. Svako je imao svoj put. Dok nije preminuo, mnogi nisu znali da sam njegovo dete. To ću sutradan da prenesem na mlađe", istakao je talentovani glumac i dodao:

"Imam i sestriće koji su rasli sa mnom, i njima sam na neki način roditeljska figura, a dobili su ujaka koji im je drugar. Neke stvari možeš da uzmeš i iz druge kuće. Predstava 'Kramer protiv kramera' mi je proširila vidike i što se tiče roditeljstva i posla, sve može uz pomoć dobre komunikacije i lagane energije.

Andriju raduje novi projekat za koji je izabran.

"Zatvaramo sa ovom predstavom ovu sezonu, a ja imam osećaj kao da kreće nova. Jako intimna predstava, prošli smo kroz razne faze, sve je to život. Pamtiću po procesu koji je bio fenomenalan, ljudima i pozorištu", istakao za "Blic" i dodao:

"Naučio sam da je timski rad ono što čini pozorište. Postoje individue, jaki glumci, koji su možda u prvom planu, ali bez timskog rada je ovaj posao potpuno besmislen. Skerlić je divan čovek, dosta se o uspesima reditelja priča na poslovnom planu, a malo na privatnom. On je veoma uspešan roditelj, divan otac dvojici dečaka. Osećao sam odgovornost i prema njegovoj privatnoj strani da ovo bude jedna prava predstava".

Veliku pometnju izazvala je Andrijina fotografija sa Instagrama na kojoj pozira u ogledalu i pokazuje vitku figuru, odnosno ozbiljnu fizičku transformaciju.

"Nisam bio nikada u fazonu da se slikam, ali eto slikao sam se tada. Bio mi je 40. rođendan iako se ne osećam staro, čovek treba da uživa u svojim godinama. Dosta ljudi sam pokrenuo, priđu mi kada me sretnu na trafici ili u pošti, pričamo o zdravom životu. Znao sam da će to doći. Rekao sam da ću srednje godine sačekati spremno", rekao je i dodao:

"Pokrenuli su me Bata Sovilj i Trojpec moj kum, koji ceo život trenira. On me je stalno opominjao, više je i digao ruke od mene da me tera na trening. Pokrenuli su me oni koji su živeli kafanski život, a onda su shvatili da nije sve u kafani. Ostavio sam alkohol i sve ostale priloge. Današnje vreme je postalo brzo toliko da mi možemo malo da usporimo da nas ne pojede pre vremena".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.