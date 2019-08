Kventin Tarantino u 57. godini prvi put postaje otac

Jedan od najpoznatijih filmskih redatelja Kventin Tarantino u 57. godini postaće otac.

Sa suprugom Danielom čeka prvo dijete, objavio je časopis "People" koji je dobio njihovu ekskluzivnu potvrdu.

Par se upoznao 2009. godine, a u vezi su od 2016. Godinu dana kasnije su se zaručili, a pred oltar su stali u novembru 2018.

On prije Daniele nije bio u braku jer je priznao da mu posao oduzima većinu vremena.

Trenutno se u kinima prikazuje njegov film "Once Upon A Time in Hollywood" u kojem, između ostalih, glume Bred Pit, Leonardo Dikaprio i Margot Robi.

Film je prvi dan prikazivanja Tarantinu donio zaradu od 16,8 milijuna dolara, a spekuliše da će biti i nominiovan za Oskara.

(Index)