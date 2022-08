Kylie Minogue ljetuje u Hrvatskoj

Pjevačica Kylie Minogue stigla je na odmor u Hrvatsku.

Trenutno boravi u okolini Rovinja u jednoj vili s pet zvjezdica od 700 kvadratnih metara, prenose hrvatski mediji.

U sportskom izdanju snimljena je kako izlazi iz vile čekajući dostavu hrane. Do sada je prošetala gradom i večerala u restoranu jednog rovinjskog hotela. Društvo joj prave prijatelji i muzičari pa se iz kuće čuje muzika.

"Atmosfera kod nje je opuštena", navode. Ovo je prva posjeta slavne pjevačice Hrvatskoj.

Inače, Kylie je poznata po hitovima kao što su Can't Get You Out Of My Head, The Loco-Motion i Spinning Around. Australijanka je nedavno potvrdila da će se nakon 30 godina života u Velikoj Britaniji vratiti u rodnu Australiju kako bi bila bliže porodici. S pjevačicom će se preseliti i njen dečko Paul Solomons.

Osim Kylie, ove su godine u Hrvatsku stigle brojne svjetske zvijezde. Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Sacha Baron Cohen, Chris Rock i njegova nova djevojka Lake Bell, David i Victoria Beckham neka su od poznartih imena koja su dio ovogodišnjeg ljetovanja provela u Hrvatskoj.

(Index)