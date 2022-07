Lana Jurčević se prisjetila emotivnih situacija: "Dva dana plačem"

Pjevačica Lana Jurčević na Facebooku je podijelila situacije koje su je ovih dana rasplakale. Naime, Lana se osvrnula na situaciju iz Srbije, gdje je muškarac spasio bebu koja se gušila u automobilu, te na ženu u Splitu koja je postrojila saobraćaj da bi hitna pomoć mogla proći kroz gužvu.

"Ja zadnja dva dana plačem kao kišna godina (vjerojatno od ponosa na ljudski rod) na video gdje je muškarac u Srbiji spasio bebu koja se gušila u autu ispred njega i ženu koja je postrojila u Splitu raskršće da bi Hitna mogla proći. Dragi Lastane, je l' samo ja tako reagiram na stvari ili nešto nije u redu sa mnom?", započela je objavu.

Prisjetila se jedne situacije na koju je ona naišla u Zagrebu.

"Sjećam se jednom pored Savske ulice u Zg, žena je pala nasred zebre i nije se mogla dignuti. Bila sam peti, šesti auto po redu i nisam bila sigurna što se događa, ali iste sekunde kad sam skužila da žena leži i da apsolutno nitko nije izašao od svih tih auta da joj pomogne, istrčala sam i digla ženu i pokupila joj sve stvari koje su joj se razbacale po cesti. I valjda kad vidim da ljudi imaju taj poriv da pomognu, a ne da sjede i čekaju da netko drugi uskoči, onda reagiram kako reagiram... Plakanje je zdravo", napisala je.

Pratioci se slažu s njom

Mnogi njezini pratitelji su se u komentarima složili s njom.

"Normalni ljudi su uvijek spremni pomoći. U redu je biti empatičan. I ja se slično ponašam i osjećam i baš me briga ako je to nekome glupo. Glupo je biti nečovjek", "Ljudski je pomoći", "To su emocije, ali nema ih svatko", "Nisi jedina koja je suzu pustila na ovo što se dogodilo", pišu ljudi u komentarima.

(Index)