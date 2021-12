Lazić: Devojka kaže da će me ostaviti, ako napravim "ružno dijete"

Sve popularniji ljubavni par, pjevač Darko Lazić i njegova djevojka Barbara Bobak u posljednje vrijeme jako su aktivni na društvenim mrežama gdje sa svojim pratiocima dijele zajedničke fotografije i snimke.

Poslednji stori koji je Darko objavio na svom Instagramu izazvao je burne reakcije, a mnoge fanove ostavio u čudu.

"Kaže - ostaviće me ako joj napravim ružno dete. Ako me bude ostavila ide ceo snimak", napisao je Darko u videu u kom se čuje kako ona spominje to što je napisao.

Njegovu ljepšu polovinu jako je nasmijao ovaj Darkov potez, dok je njemu Barbarina reakcija bila i više nego simpatična.

Podsjetimo, Darko i Barbara Bobak otkrili su da planiraju bebu.

"Naravno da planiramo dete. Ali, takve stvari se ne planiraju nešto preterano. Pričali smo o tome Barbara i ja", rekao je Darko nedavno.

Pjevač je napomenuo da će za takozvanu "treću sreću" ići po redu, pošto je do sada u njegovom turbulentnom životu prvo "dolazilo" dijete pa zatim brak.

"Bože zdravlja, dete ćemo malo kasnije. Ovaj put ćemo da idemo redom. O prošlosti sve najbolje, ali je budućnost bitnija", dodao je Darko.