Lečić prodao stan koji je ostavio Nini poslije razvoda

Glumac Branislav Lečić nedavno je prodao stan u elitnom delu Beograda, gdje su živjeli njegova bivša supruga Nina Radulović i nihov sin Lav. Zbog toga se voditeljka iselila iz nekretnine koju joj je nakon razvoda ostavio.

Poznati srpski glumac Branislav Lečić za “Blic” kaže da je tačno da je prodao stan na Senjaku.

Lečić tvrdi da bivšu suprugu nije izbacio iz stana već se pobrinuo da ona i njihov nasljednik budu obezbeđeni.

“Nina ima stan, mi smo to sve sredili pre prodaje stana na Senjaku. Postigli smo razuman dogovor odavno”, rekao je Branislav Lečić.

Voditeljka je živjela u Lekinom stanu sa osmogodišnjim sinom Lavom, koji se nalazi na Senjaku od njihovog razvoda prije dvije godine. Nakon toga par se sporazumno dogovorio, te je glumac prodao stan, a voditeljka se sa elitne lokacije preselila na Lion, kako kažu komšije.

“Nina i ja smo delile terasu, bila je divna komšinica. Žao mi je što se odselila. Preselila se sa sinom na Lion”, otkrila je komšinica, a druga se nadovezala na priču:

“Veoma mi je žao što se odselila, bila je komšija kakva se samo može poželeti. Jednom je našem komšiji kojem je pozlilo pritrčala u pomoć i tim gestom je pokazala kakav je čovek. Iako je poznato TV lice, nikada se nije ponašala nadobudno i nekulturno.”

Novi vlasnik uveliko renovira svoj stan koji je kupio od Lečića.

Nina, sa druge strane, nije bila raspoložena za izjave.

“Ne dajem komentare privatne prirode”, rekla je Nina.

Inače, Nina i Leka su nakon razvoda ostali u korektnim odnosima zbog sina Lava.

“Redovno se čujem sa Ninom. Imamo dete, zajedno se družimo i sve planiramo, to je nomalno. Čim imate decu, morate da pratite njihov razvoj. Razvod nikome ne padne lako. To je poremećaj života, ali idemo dalje. To je život”, rekao je ranije glumac.

