Ledi Gaga o nastupu sa Kuperom na dodjeli Oskara

Nastup Ledi Gage i Bredlija Kupera oduševio je sve prisutne u Dolbi teatru na dodjeli Oskara, a nakon dva dana, koliko ne jenjava priča o njihovom nastupu, oglasila se i sama pjevačica.

Ona je na društvenoj mreži Tviter napisala da ništa posebnije nije moglo da bude od tog trenutka u kom su nastupili.

"Ništa ne bi moglo biti posebnije od dijeljenja ovog trenutka na Oskaru s pravim prijateljem i umjetničkim genijem", napisala je pjevačica.

Mnogi su se pitali kako će na njihov odnos gledati Irina Šajk, Bredlijeva partnerka i majka njihove ćerke, izgleda da se Irina nije mnogo potresla.

Irina i Ledi Gaga su se čak srdačno izljubile na svečanoj ceremoniji dodjele Oskara.

Nothing could be more special than sharing this moment at the Oscars with a true friend and artistic genius. pic.twitter.com/Khy9ooCJDZ