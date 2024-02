Slavna progovorila o teretu slave: Svaki put dobijem račun za večeru

Šeron Stoun, glumica čije je bogatstvo procijenjeno na 40 miliona dolara, požalila se kako skupo plaća činjenicu što je bogata i slavna.

"Izađete na večeru, a za stolom je 15 ljudi, i ko će dobiti račun? Svaki put dobijem račun za večeru na 3.000 dolara", izjavila je 65-godišnja Stoun u intervjuu za InStyle.

Zvijezda hita "Niske strasti", filma koji ju je proslavio, zaključila je kako je jako skupo biti slavan. Neki od njenih troškova uključuju nedavno kupljeni dom, kao i honorare za obezbjeđenje, publiciste, šminkere i menadžere. Međutim, filmska zvijezda je sve samo ne škrta kada je u pitanju napredak u Holivudu, ističe Page Six. U svojim memoarima iz 2021, "The Beauty of Living Twice", Stoun je otkrila da je veliki dio svoje plate dala Leonardu Dikapriju samo kako bi mogao da bude u filmu "Brzi i mrtvi" iz 1995. godine.

"Bio je superzvijezda. Željela sam da budem u sjajnom filmu, a ne u glupom, tako da sam tražila najbolje ljude koje sam mogla da me u njemu okružuju", rekla je Stoun za InStyle o Dikapriju, koji je iza sebe tada imao sjajnu ulogu nominovanu za Oskara u filmu "Šta muči Gilberta Grejpa".

Kada producent nije mogao da razumije njenu odluku da se odrekne dijela svoje zarade samo da bi Dikaprio bio u vesternu iz 1995, rekla mu je: "Razumijem da ovo nije muško razmišljanje. Ali koncentrično razmišljanje je način na koji žene razmišljaju". Zvijezda "Casina", koja je bila angažovana ugovorom od tri miliona dolara zajedno s Ženeom Hakmanom, na kraju je Dikapriju platila milion dolara, dakle jednu trećinu svoje plate, kako bi glumio njenog sina.

"Leo je bio klinac", rekla je Stoun, napomenuvši da Dikaprio, koji je na setu napunio 18 godina, vjerovatno nije imao pojma o dogovoru oko honorara sve dok nije o tome napisala u svojoj knjizi. Dikaprio, koji sada ima 49 godina, komentarisao je glumičin neuobičajeni potez nakon što su izašli njeni memoari, rekavši za E! News u novembru 2023: "Nevjerovatno. Bila je velika šampionka kinematografije i pružala je priliku drugim glumcima, tako da sam joj jako zahvalan. Zahvalio sam joj mnogo puta. Ne znam jesam li joj poslao pravi, fizički poklon zahvalnosti, ali ne mogu dovoljno da joj se zahvalim".

(Kurir.rs/ InStyle)

