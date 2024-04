Legendarni glumac izgubio skoro 100 kila, nije ga lako prepoznati (FOTO)

Legendarni holivudski glumac ​Džon Gudmen pokazao je kako izgleda nakon gubitka skoro 100 kila, a pojavio se u društvu supruge Ane Bet.

Njegovih 188 cm visine i gotovo 180 kilograma činili su ga jednom od najprepoznatljivijih pojava na malim ekranima, a nakon gubitka skoro 100 kilograma glumac (71) više ne nalikuje na sebe.

Paparaci su ga ove sedmice ulovili u njujorškom aerodromu "J.F.K.", a bio je u društvu supruge Ane Bet, s kojom ga rijetko imamo priliku vidjeti.

John Goodman, 71, shows off his slimmed-down figure with wife of 35 years Anna Beth in New York... after the Roseanne actor lost 200lbs https://t.co/bmE5W4gSM6 pic.twitter.com/dueCXneF8z