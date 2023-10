Legendarnog glumca borba s bolešću dovela do neprepoznatljivosti

Sem Nil priznao je da se ne boji smrti, iako je zahvaljujući eksperimentalnom lijeku njegova bolest već 12 mjeseci u remisiji. Međutim, borba sa opakim neprijateljem je ovog glumca dovela do neprepoznatljivosti.

Novozelandski glumac Nil (76) progovorio je o teškoj dijagnozi karcinoma krvi s kojom se suočio prošle godine.

Zvijezdi "Parka iz doba Jure" dijagnostifikovan je rijedak ne-Hodžkinov limfom nakon što su mu natekli limfni čvorovi tokom medijskih angažmana za film "Park iz doba Jure: Carstvo".

Hemoterapija prvobitno nije bila uspješna, ali otkako je počeo koristiti novi eksperimentalni lijek, koji će morati uzimati do kraja svog života, rak je u remisiji.

Uprkos trenutnom stanju glumac je svjestan da to neće zauvijek potrajati i ljekari su ga pripremili na to da će lijek jednog dana prestati djelovati.

"Ne bojim se smrti. To me ne zabrinjava. Nije me zabrinjavalo od početka, samo me živciralo jer bih volio još puno toga napraviti. Smrt je vrlo iritantna, ali ne bojim je se", izjavio je Neill za Australian Story.

"Znam da imam rak, ali to me zapravo ne zanima. To je izvan moje kontrole", naglasio je.

Inače, Nil živi na Novom Zelandu, a rođen je u Sjevernoj Irskoj. Glumom se počeo baviti 1970-ih, a najpoznatiji je po svojoj ulozi paleontologa doktora Alena Granta u seriji filmova "Park iz doba Jure", navodi "ShowBuzz".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.