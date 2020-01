Lejdi Gaga: Silovana sam više puta, trauma je dio mog života

​Lejdi Gaga bila je prva gošća na Oprinoj "Winfrey and WW’s 2020 Vision: Your Life in Focus" turneji, a pred 15.000 ljudi progovorila je o izazovima i traumama sa kojima se susretala

Pjevačica i glumica hrabro je priznala da ju je trauma iz adolescencije oblikovala u odraslu dobi, a dovela ju je do psihičkih i fizičkih problema zbog kojih nije mogla da ustane iz kreveta.

U intervjuu sa Oprom Vinfri, planetarno popularna Lejdi Gaga rekla je da je silovana kada je imala 19 godina i da je od tada duboko traumatizovana.

"Kada sam osvojila Oskara za “Shallow” reporter me je pitao: “Kada pogledate statuu Oskara, šta vidite?“. Rekla sam mu: “Vidim mnogo bola“. I nisam lagala. Silovana sam sa 19 godina, i to se ponavljalo. Bila sam istraumirana godinama, ali preživela sam i nastavila sam dalje. I, kada pogledam taj Oskar, vidim bol. Ne znam da li je to neko razumio kada sam izgovorila, ali ja jesam", rekla je Gaga.

Opra ju je upitala da li je nakon silovanja imala posttraumatski stresni poremećaj, što je Gaga potvrdila.

"Imala sam hronični bol. Neuropatska trauma je dio mog života. Na lijekovima sam. Imam nekoliko ljekara. Tako ja preživljavam. Ali, znaš šta, Opra? Nastavljam da idem napred, i tom djetetu ili odraslom biću koje doživljava što i ja, želim da ide napred, jer tako mogu preživjeti i osvojiti svog Oskara. Tu sam za svakoga kome treba pomoć. Zamolila bih druge da, ako vide nekoga ko pati, priđu i kažu mu: “Hej, ja te vidim. Vidim da patiš. Tu sam za tebe, kaži mi svoju priču", rekla je Gaga.

Lejdi Gaga pored traume pati i od jakih bolova

Naime, pjevačica pati od fibromialgije, odnosno osjeća bol po cijelom tijelu, nosi se s krutim zglobovima, umorom i slabom koncentracijom, a misli da je od nje oboljela zbog neliječene traume.

"Ono što je zanimljivo sam pronašla u neuropsihičkim istraživanjima i kroz razgovor s doktorima. Naime, fibromialgija se može liječiti psihičkom terapijom. Mentalno zdravlje je medicinsko stanje i ne treba ga se ignorisati", objasnila je Gaga.

Progovorila je i o svom psihičkom slomu u nadi da će time izbrisati stigmu oko razgovora o mentalnom zdravlju.

"Mozak vam jednostavno kaže: ‘Dosta je, ne želim o tome da razmišljam, ne želim više to da osjećam’. I bum. Realnost koju poznajete jednostavno nestane. Znam da su kontroverzni na mnoge načine, no lijekovi su mi dosta pomogli", dodala je pjevačica.

Tvrdi da je tek nedavno naučila da živi sa ovom traumom, od svojih zdravstvenih problema, do silovanja kojeg je proživjela u mladosti.