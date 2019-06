Lejdi Gaga na koncertu raskinula vjeridbu

​Lejdi Gaga i njen vjerenik Kristijan Karino razišli su se poslije skoro dvije godine zabavljanja.

Njen predstavnik za medije potvrdio je ovu informaciju i izjavio da "veza jednostavno nije funkcionisala"

Na koncertu održanom prije nekoliko dana popularna pjevačica je prije izvođenja jedne pjesme saopštila fanovima da više nije vjerena.

- Kada sam prethodni put pjevala ovu pesmu, nosila sam prsten. Ovaj put će biti drugačije - rekla je Gaga.

"last time i sang this song, i had a ring on my finger. so it'll be different this time." - lady gaga last night before singing "someone to watch over me" pic.twitter.com/igFtpAsLOh