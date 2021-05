Lejdi Gaga priznala da je silovana

Pjevačica Lejdi Gaga ispričala je da ju je silovao producent kada je imala samo 19 godina.

Zbog traume godinama nije govorila o tome, a u nedavnom intervjuu u emisiji "The Me You Can’t See" kod Opre otkrila je da je nakon silovanja ostala trudna.

"Kad sam imala 19 godina proživjela sam nešto što nikome ne bih poželjela. Producent je došao kod mene i rekao mi: 'Skini se!' Ja sam rekla 'Ne', počeo je da prijeti... Nisu prestali pritisci, ja sam se samo ukočila i ... ne sjećam se", prisjetila se.

Nije htjela da spomene ime producenta iz straha od toga šta bi se moglo dogoditi i istakla je da je "kroz traumu prošla tako što je dugo bila fizički bolesna": "Bila sam bolesna nedjeljama poslije, i shvatila sam da je to isti bol koji sam osjetila kada me je osoba koja me silovala ostavila trudnu na ulici", rekla je.

"Dugo sam se sjekla. Samopovređivanje sam uspjela da zaustavim kada sam shvatila da to što radim činim kako bih pokazala ljudima da mi je teško, umjesto da im kažem", nastavila je pjevačica.

Naglasila je da "stalno radi na sebi i da tek od skora može da govori o ovom teškom iskustvu".

