Lejdi Gaga trudna?

Od kako je završeno snimanje filma "Zvijezda je rođena" ovaj par gotovo da ne silazi sa naslovnih stranica medija. Nakon izlaska filma mjesecima se šuškalo da su Lejdi Gaga i Bredli Kuper u vezi, a posljednjih mjeseci da je upravo ona glavni razlog što je slavni glumac odlučio da se rastane sa suprugom Irinom Šajk.

Sada mediji pišu da je navodno pjevačica trudna. Naime, u jednom časopisu izašla je fotografija Lejdi Gage i Kupera rukama obavijenog oko Gaginog stomaka. Ova slika dodatno je podstakla sumnje da je pjevačica možda u drugom stanju, a po riječima magazina In Touch nema sumnje da je dijete koje Gaga nosi zapravo Bredlijevo, prenosi Net.hr.

U javnosti se već odavno spekuliše da su zajedno, a sumnja se i da je Gagina trudnoća upravo pravi razlog zbog kojeg se Kuper rastao sa svojom bivšom suprugom Irinom.

Kako navode neimenovani izvori, Gaga još u potpunosti nije preboljela raskid sa bivšim vjerenikom Kristijanom Karinom, tako da vjenčanje trenutno nije na vrhu liste njenih prioriteta.

Njih dvoje se povodom ove vijesti još uvijek nisu javno oglašavali.

