Lena Kovačević na naslovnoj strani turskog magazina

O ...oh wow... Naša prva naslovna u Turskoj za fantastican magazin @enjoydergisi. Kad kazem naša mislim i na vas!!! Uzbudjeni povodom pripreme singla za internacionalno trziste..svi putevi me vode u @pasion_turca What an amazing morning, thank you @enjoydergisi for having me on the cover, talking about music, life and future musical say magical work we're about to do, my team @pasion_turca ..

A post shared by Lena Kovacevic (@lenakovacevic_official) on Oct 7, 2020 at 12:53am PDT