Leontina otkrila zašto osam godina nije pričala sa Joksimovićem

Pjevačica Leontina Vukomanović prije 20 godine bila je, ističe, "emotivno povezivana" sa pjevačem Željkom Joksimovićem, ali je o istoj veoma rijetko govorila.

Mlađe generacije mahom i ne znaju da je ovaj par ikada bio "emotivno povezan", a ona danas ne govori da je među njima bilo nešto više od prijateljstva i saradnje.

Ipak, konačno je ispričala zbog čega godinama nisu razgovarali, ali i u kakvom su odnosu danas.

"Željka sam upoznala 1999. godine za vreme turneje Estradnog sindikata po Republici Srpskoj. Potom smo dosta vremena provodili zajedno u studiju gde smo radili na pesmama. Bila sam na vrhuncu karijere i zbog toga su me mediji često povezivali sa mnogim muškarcima, pa tako i sa njim. Veza između nas dvoje nikada nije bila potvrđena, to su sve bile medijske insinuacije, bili smo zaista bliski prijatelji i saradnici", počela je Leontina.

Dodaje da su se kreativno maksimalno davali jedno drugom.

"On je pisao pesme za moj album, ja za njegove i zbog toga smo ponekad provodili dane i noći u studiju. Zajedno smo napisali mnogo pesama i za druge pevače", rekla je Leontina, a njeno prijateljstvo sa Željkom trajalo je sve do 2004. godine kada su, poslije jedne žučne rasprave, prekinuli svaki vid komunikacije.

Kaže da je na radijskom festivalu nastupila sa pjesmom "Krila" i tada je kompletno promijenila saradnike, pa tako među njima nije bio ni Željko.

"Njemu se to uopšte nije dopalo, imali smo jezivu svađu na jednom snimanju, nakon čega smo prekinuli saradnju. Imala sam ideju da otvorimo jedan dečji centar, jer sam još od 1991. pisala pesme za decu i nastupala na dečjim koncertima. Predložila sam to Željku, ali sam ubrzo odustala od svega, jer je on video sebe kao direktora tog centra", rekla je ona.

Poslije više od osam godina, koliko nisu razgovarali, Željkova supruga Jovana Joksimović uspjela je da ih pomiri, prenosi Telegraf.

"Bez obzira što nisam razgovarala sa Željkom, bila sam u dobrim odnosima sa Jovanom. Često sam gostovala u njenim emisijama, a sretale smo se i ćaskale i kod zajedničke frizerke. Jovana je 2013. godine izrazila želju da uradim jednu pesmu za Željka. Rekla sam da može, ali da komuniciramo preko mejla. Ona se složila s tim i tako je moja pesma "Ludak kao ja" bila jedna od prvih koje je prihvatio, kasnije je uzeo i pesmu "Dama". Poslala sam mu demo kompoziciju na mejl i njemu se to dopalo", ispričala je Leontina za Hit.

Prijateljstvo koje su imali nekada, Leontina i Željko nikada nisu obnovili, ali su nastavili poslovno da komuniciraju.

"Nedavno mu je za muziku za film "Toma" trebao glas dečaka, kako bi dočarao vokal mladog Tome Zdravkovića. Pitao me je da mu preporučim nekog iz mog hora "Čarolija" i izbor je pao na mladog Marka Perića. Videli smo se nedavno njegovoj televiziji. Dogovorili smo se da mi komponuje pesmu za Dečje beogradsko proleće. Čekam da to uradi jer mi je ostao dužan", rekla je Leonitina.