Lepa Brena o bogatstvu: Neće moći da saberu sve što imamo

Lepa Brena je na estradi dugi niz godina, a mnoge je oduvijek intrigiralo njenog bogatstvo i sve što posjeduje. Iako je sve stekla svojim radom, negativni komentari na račun života koji vodi nisu izostali.

Ali, pjevačica kaže da na to više ne obraća pažnju.

"Ja da sam razmišljala o tome u posljednjih 40 godina, završila bih na klinici za mentalno problematične osobe. Medijima dozvoljavate da zadiru u vaš džep do nekih granica. Ali oni to ni sami ne mogu da saberu, pa ja to gledam kao neki vid zabave za njih", otkrila je Brena.

Pjevačica je najavila i to da će se u narednom periodu njeno bogatstvo još više umnožiti zbog biznisa koji pokreće, te da je tek tada spremna na sve ono što će se pisati.

"Tek neće moći da saberu! Radi se puno i pametno se ulaže. Naša deca su porasla, to su sad muškarci koji se takođe bave biznisom i na to sam izuzetno ponosna", ispričala je ona za "Grand Online", prenosi 24sedam.