Lepa Brena otkrila kako je dobila nadimak

Pjevačica Fahreta Jakić, poznatija kao Lepa Brena, izgradila je ogromnu karijeru na nadimku po kojem je postala prepoznatljiva svima, a jednom prilikom je otkrila i da su dva muškarca zaslužna za njega.

Nadimak Brena, pjevačica je dobila 1975. godine, još u srednjoškolskim danima, a udijelio joj ga je njen košarkaški trener, o čemu je ona govorila u dokumentarnom filmu "Lepa Brena - godine Slatkog greha", koji je prikazan na jednoj srpskoj televiziji.

"Počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: 'Fahreta, Fahreta!' Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: 'Ja ću tebe zvati Brena'. Ja kažem: 'Ko je ta Brena?!' Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša", ispričala je.

Pjevačica je potom objasnila da je "Brena" u Bosni i Hercegovini sinonim za lijepu djevojku.

"U Bosni, to je bio sinonim za lepu devojku. Uvek sam volela da se ističem, da se izborim za svoje mesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, setila sam se tog događaja, i tako postala", rekla je, prenio je Mondo.rs.