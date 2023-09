Lepa Brena u mladosti radila kao dadilja, čuvala poznatu pjevačicu

Pjevačica Lepa Brena je prije svoje velike muzičke karijere, kako bi stekla normalne uslove za život, radila kao dadilja.

Time je obezbjedila sebi studije u Beogradu i mali stan kod Tašmajdana.

Njena porodica bila je petočlana. Otac sa platom medicinskog tehničara i majka sa povremenom zaradom krojačice. Ona je svojim poslom olakšala porodici i pružila dodatnu novčanu pomoć.

Dolaskom u Beograd na studije 1979. uspjela je da pronađe posao koji joj omogućava bolje životne uslove.

Brena se putem oglasa javila jednom mladom bračnom paru, Cveti i Tomislavu, kojima je bila potrebna dadilja za kćerku Anu. Ona je tada imala svega nekoliko mjeseci.

Mladi par u zamjenu za čuvanje Ane, Breni je, kako se pisalo, plaćao mali stan na Tašmajdanu. Ispostavlja se da je ta beba danas Ana Štajdohar, pjevačica i bivša članica grupe "Tap 011".

"Tog perioda se zapravo i ne sećam, jer sam bila beba. Ono što znam, to je ono što sam čula od roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić, stanovala je u stančiću koji su joj rentirali moji roditelji, dole ispod Tašmajdana, kod Palilulske pijace. Uzgred je radila kao bebisiterka i čuvala me kad nije imao ko. Ubrzo je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog perioda je ostala ta simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način predodredila za bavljenje muzikom", rekla je Ana Štajdohar jednom prilikom za domaće medije, piše Srbija Danas.