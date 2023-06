Lepa Lukić: Mnogo mi je teško

Numere Lepe Lukić obilježile su živote brojnih generacija, a jedan od najzapaženijih albuma je svakako „Vatra“.

Uravo zbog toga pjevačica je danas održala promociju albuma gdje je okupila brojne kolege, ali i pripadnike sedme sile.

Lepa nije krila da je izuzetno ponosna na svoju bogatu karijeru priznajući da bi željela da se na estradnoj sceni pojavi pjevačica koja će pjevati njene numere.

"Neka peva ko god želi moje pesme, ali ja naslednicu ne tražim. Ko se prirodnim putem pojavi, svaka čast da nastavi moju muziku. Kad do sad nije onda kad će? Do sad niko nije uspeo da me smeni", istakla je Lepa.

Iako iza sebe ima brojne hitove, jednu numeru ipak izdvaja kao omiljenu i najdražu njenom srcu.

"To je kao kad pitate majku koje dete najviše voli. Ja sam birala svaku pesmu, sve su mi drage, jer mi ih niko nije nametnuo. Pesma „Od izvora dva putića” bi trebalo da mi bude najdraža jer me je ona vinula u nebo. Sa prvom pesmom sam uspela", otkrila je pjevačica.

S obzirom da je važila za jednu od najtraktivnijih pjevačica na javnoj sceni Lepa je u svom stilu otkrila da li je i danas zaljubljena.

" Jesam, u cveće sam zaljubljena. Nisam ja još uvek za bacanje, ali ja vodim računa, svemu ima kraj, zna se granica. Kao i u muzici. Ako te niko neće, znači da sam moraš da staneš. Nisam ni u ljubavi stala, ali to malo manje upražnjavam. Udvaraju se, ali meni čiča ne treba, a glupo je da se sa mladima zabavljam", ispričala je kroz smijeh.

Tokom decenija provedenih na estradi Lepa je stekla mnogo prijatelja, a mnogi nažalost danas nisu sa nama te je pjevačica za 24/7 progovorila se sjetom u glasu.

"Mnogo mi je teško. Ne mogu da kažem, neki dan je bio specijal emisije kada su pustili deo sa mog koncerta u Sava Centru. Zoran Kalezić i ja smo pevali pesmu „Reci šta ti fali”. Pola sata sam u četiri zida svoja kukala. Toliko me pogodilo što su to pustili", priznala je Lepa.

(GrandTV)