Lepa Lukić i dalje igra poker: Moje su pare

Pjevačicu narodne muzike Lepu Lukić posljednjih godina smo gledali u rijalitijima na srpskim televiziji, a ljetos i u medijima, na paparaco fotkama iz kazina.

Lepa je otkrila da nekih zadovoljstava nije htjela da se liši ni tokom pandemije.

"Neka su me snimili u kazinu, baš me briga. Ja za svoje pare mogu da idem i da radim šta hoću. Ne znam šta to koga briga. Volim da igram ponekad, to nisam ni krila, narodu to ne smeta. Kad god imam vremena odem i odigram neku partiju. Ružno je što pojedini novinari govore da ja visim u kazinu. Ja se čuvam, ipak sam u godinama, nosim masku, ali me opet prepoznaju. Kad nemam nekih obaveza, odem na partiju, dve pokera i neću nikome da se pravdam zbog toga", rekla je pjevačica, piše Kurir.