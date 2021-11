Lepa Lukić otkriva koliko novca mjesečno dobija od tri penzije

Lepa Lukić ima tri penzije, što nikad nije ni krila, ali oni što nije bilo poznato jeste o kojim je iznosima riječ.

Tačnije, koliko Lepa od sve tri penzije prima na mjesečnom nivou.

Sada je ispričala da je jednu zaslužila sa određenim godinama života i zbog radnog staža, druga je nacionalna, a treća kanadska i nasijleđena je od pokojnog muža.

"Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara (oko 1000 KM), a ova druga 90.000 dinara (oko 1500 KM). I imam kanadsku penziju od 1.000 evra. Može da se živi i od nacionalne ako vodiš računa", rekla je Lepa.

Objasnila je odakle joj sve tri penzije.

"Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala. Prvih deset godina sam plaćala penziono i socijalno osiguranje, a kada me je država prihvatila, sve je ona plaćala. Ja sam dobila i status istaknutog umetnika, tako da sam prvu penziju dobila sa 35 godina radnog staža i 55 godina života. Država je videla koja sam sva priznanja dobila, to sam i priložila", ispričala je pjevačica narodne muzike, piše Kurir.