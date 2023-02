Let 3 o dolasku na traktoru: To nema nikakve veze sa Srbima

Damir Martinović Mrle (61) i Zoran Prodanović Prlja (58) iz grupe Let 3, koji će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu, komentarisali su navode da traktor kojim su došli na Doru ima veze sa progonom Srba iz Hrvatske.

"To nije politička pjesma, to je pjesma protiv rata. Naša jedina želja je da rat što prije stane i da nastane mir i ljubav. Tko nas poznaje kao umjetnike, neće nasjesti na nekakve ljude varalice. Ne razumijem što je u pozadini interesa tih ljudi koji kopaju u traume. S naše strane, zaista taj traktor nema veze s time što nam se podmeće i plasira", kazali su za N1, prenosi 24sata.hr.

Mrle dodaje da jako cijene svoje fanove u Srbiji, kojih ima puno.

"Ništa slično nam nije ni na kraj pameti. Znam da mnogi znaju da mi to nikad ne bi uopće ni pomislili, a kamo li napravili, da se sprdamo s nečim takvim. To nije u našem stilu i ljubimo vas sve", kazao je on.