Let 3 otkazao nastup u Evrovizijskom selu

Grupa Let 3, koja predstavlja Hrvatsku ove godine na "Evroviziji", danas je trebalo da nastupi u Evrovizijskom selu, ali se tamo ipak neće pojaviti.

Kako piše "Index.hr", Let 3 je otkazao nastup zbog prehlade jednog od članova benda, Zorana Prodanovića Prlje.

Prve polufinalne večeri Hrvati su prošli u finale, pa se sada čuvaju za subotu i glavni nastup u popularnom muzičkom takmičenju.

Evrovizijsko selo je primarno odredište za sve posjetioce i program traje do 13. maja, kad je finale "Evrovizije" i nudi uživo nastupe evrovizijskih takmičara i drugih posebnih gostiju.

Inače, Prlja se razbolio nakon što je dosta vremena provodio na probama za nastup, u prostorijama koje su klimatizovane i pod ventilacijom.

"Kad čovek boravi tamo po 10, 12 sati, onda je to malo problematično zato što to nekim ljudima djeluje na grlo. A kad pjevačima to djeluje na grlo, onda to nije dobro", rekao je Mrle.