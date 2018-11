Levinski otkrila kako je zavela Klintona

Monika Levinski (Monica Lewinsky) priznala je u novom dokumentarcu da se već prvih dana u Bijeloj kući zaljubila u tadašnjeg predsjednika Bila Klintona (Bill Clinton) te je često koketirala s njim, a čak mu je jednom pokazala donje rublje kako bi privukla njegovu pažnju.

Klinton je prisustvovao rođendanskoj osobi jednog radnika Bijele kuće koja se održala 1995. godine, a Levinski je shvatila da joj gaćice vire iz hlača, prisjetila se u dokumentarnoj seriji "The Clinton Affair".

"Umjesto da sam povukla hlače prema gore, kao što bih inače napravila, sad nisam napravila ništa. Moje gaćice nije vidio niko u prostoriji, osim Klintona", rekla je, prenosi Index.hr.

"Dok sam prolazila kraj kancelarijea Džordža Stefanopulosa (George Stephanopoulos), provirila sam unutra. Bil je stajao tamo i signalizirao mi da uđem. Mislila sam da je nemoguće da mi srce udara tako brzo. Tada to nisam znala, ali to je bio trenutak u kojem sam ušla u zečju rupu", rekla je.

Levinsky i Klinton tad su započeli dugogodišnju vezu koja je završila skandalom.

"Uvijek smo razgovarali o tajnosti te veze. Bili smo oprezni, ali očito ne dovoljno. Bila sam potpuno prepuštena na njegovu milost i nemilost", rekla je ona.

Kako kaže, u to joj se vrijeme veza s "prvim čovjekom slobodnog svijeta" činila poput "povezivanja".

"Naravno da sam shvaćala da je on predsjednik, no mislim da mi je puno značilo to što me želi neko koga su drugi ljudi željeli, ma koliko to pogrešno bilo. Imala sam 22 godine i tako sam se osjećala", ispričala je.

"Uputili smo se prema kupatilu, gdje smo postali još intimniji. Dijelio mi je komplimente, ja sam uzvraćala. Došli smo do tačke u kojoj bi on u ranijim susretima uvijek stao. Nekako sam zastala i pitala želi li nastaviti. On je konačno rekao da želi", kazala je Levinsky.

"Toga dana izašla sam na večeru. Niko od ljudi koje sam susrela na večeri nije mi rekao da imam mrlje po haljini. Mrlje sam vidjela tek nakon nekoliko dana kada sam haljinu isprobavala pred svojom prijateljicom koja me nagovorila da sačuvam haljinu s Klintonovim sjemenom", zaključila je Levinsky.