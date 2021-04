Lidija Vukićević brani Lečića: Kako mene niko nije silovao

Nakon što je glumica Danijela Štajnfeld optužila kolegu Branislava Lečića za silovanje, oglasila se Lidija Vukićević, koja je šokantnom izjavom stala na njegovu stranu.

”Lečić je divan kolega, divan čovek i fantastičan glumac. Godinama ga znam, još od fakulteta. Tada smo se družili, a on je bio već poznat glumac. O njemu imam samo najlepše reči. Što se tiče aktuelnog slučaja, a to da je Lečić silovao tu glumicu, nema pljeska bez druge ruke. Ja tako gledam. A ono što me dodatno revoltira jeste površnost nekih glumaca koji staju u zaštitu te Danijele Štajnfeld”, rekla je Lidija Vukićević.

Ona se osvrnula i na kolege iz Beogradskog dramskog pozorišta i Mirjanu Karanović, koji su odbili da glume s Lečićem u nadolazećim predstavama.

“Oni donose sud pre suđenja. Kakve su to kolege? Kakvi su to površni ljudi? Oni se bave poslom koji traži da budu sadržajni, a oni su površni, oni sude. Oni ne pripadaju više ljudima nego hordi koja kamenuje i anatemiše. Ja to ne razumem. Duboko sam razočarana u te ljude, koji neće da igraju s Lekom. Pa da vam kažem, ni ja nemam nikakvu želju da igram s njima kad znam kakvi su ljudi”, rekla je ona, navodi "Blic".

Svi kažu da je pretjerala s izjavom da je i ona bila mlada, ali da joj se tako strašan čin nije dogodio. Time je uvrijedila sve žrtve seksualnog zlostavljanja.

“Leka nije manijak. On je zgodan frajer kojem to apsolutno nije potrebno. Ja se pitam kako to mene niko nije silovao. Evo, 30 i nešto godina sam na sceni, nisam ni ružna ni ovakva ni onakva. Bila sam jedna od najpopularnijih glumica stare Jugoslavije. Ne kažem da mi se nisu nametali muškarci na taj način, ali me niko nije silovao, svi su bili razumni i shvatili su odbijanje. I ostali smo dobri drugari i družili se i dalje”, rekla je Vukićević.