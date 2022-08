Lidija Vukićević otkrila tajnu mladolikog izgleda

Glumica Lidija Vukićević, kako mnogi kažu, žena vanvremenske ljepote i neko za koga je vrijeme odavno stalo, ni poslije toliko godina ne prestaje da oduzima dah.

Specifičnog izgleda, loknaste kose i dugih nogu, bila je miljenica kako muškom dijela publike, tako i ženske populacije, koja je ovu glumicu obožavala. Pored profesionalnog uspjeha, kako sama kaže, najveći trofej predstavljaju njena dva sina sa kojima se uvijek rado poLidija je nedavno otkrila tajnu svog mladolikog izgleda i zaustavljanja vrijemena kada je njen izgled i duh u pitanju.

"Ja sam dete u duši i to sam davno naučila da negujem kod sebe. Većina me pita i za izgled i za moju vedrinu u 'ovim godinama', iako mi to nije preterano važno. Uvek kažem da to nije pitanje godina, to nema nikakve veze sa tim, već sa unutrašnjom energijom i habitusom. Često volim da kažem 'Koliko bismo bili stari, kada bi znali koliko imamo godina?' i to je donekle moj odgovor na sve. Neko sam, ko je godinama negovao i radio na svom unutrašnjem biću i mislim da je sve ostalo samo konačan rezultat. Sačuvala sam unutrašnji mir i blagostanje, jer čoveku može biti sve u redu, možete sedeti u najlepšoj bajci, a da osećate neki nemir iznutra, a to onda nije dobro. Na vreme sam to shvatila i radila na sebi, pronašla mir, na prvom mestu sama sa sobom", rekla je ona, prenosi Telegraf.

Glumica, iako je napunila 60 godina, izgleda potpuno suprotno od brojeva u ličnoj karti, a fotogradija od prije nekoliko decenija, kada je važila za jednu od najljepših žena bivše Jugoslavije, svjedoči o tome da Lidiju "zub vremena" još nije dotakao.