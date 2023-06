Lidija Vukićević vratila kilažu iz vremena "Boljeg života", evo kako

Glumica Lidija Vukićević uskoro puni 61 godinu, a sad je otkrila kako uspijeva da održi liniju koja je ista sa početka karijere i na kojoj mogu da joj pozavide i duplo mlađe djevojke.

Ona je otkrila čega je morala da se odrekne da bi i na pragu sedme decenije izgledala savršeno.

"Ja sam jedno veliko dete koje nikad neće odrasti. Srećna sam što i danas umem da se obradujem malim stvarima, da se postidim i pocrvenim. Kod mene ne postoji ni prošlost, ni budućnost, samo ovaj dan koji živim", rekla je glumica, a onda otkrila da li je za njen izgled zaslužena dobra genetika.

"Ne može žena da počne da se neguje sa četrdeset godina, a onda da očekuje da u šezdesetoj izgleda dobro. Ali, ako od osmog razreda počne da vodi računa o sebi, prikladno tom uzrastu, rezultati će biti vidljivi kada za to dođe vreme. Kult negovanja stekla sam u kući, pored majke, i to mi je s vremenom postalo rutina. Svako veče, pre odlaska na spavanje, zadržim se u kupatilu bar pola sata. Nisam narcisoidna, samo sam tako naučila. To je i način poštovanja sopstvene ličnosti", ispričala je Lidija za „Hello“ i istakla da nema ništa protiv plastične hirurgije.

"Pozdravljam domete medicine, ali nagomilani botoksi se pre ili kasnije vide. Čak i da pribegnete svim mogućim operacijama, opet ne možete da prepravite celo telo. Koža je ta koja odaje godine, a ako je ne negujete, dodaće vam koju više. Znate li kako ja dovodim liniju u red? Kupim farmerke broj manje i kažem sebi: „Ući ćeš u njih“. To mi je motiv da smršam. Niko srećniji od mene kada ih na kraju obučem", istakla je glumica.

Ne krije da osluškuje svoje tijelo i da na osnovu toga kreira sam način ishrane.

"Životinje obožavam i već godinama ne jedem meso, niti nosim krzno, a sad sam se odrekla i nekih masnih i slatkih zalogaja. Rezultat je da imam više energije i veću pokretljivost. Sa 62 kilograma na 175 centimetara visine mogu da obučem sve što poželim, i to mi pričinjava zadovoljstvo. Vratila sam kilažu iz vremena kad sam snimala "Bolji život", pohvalila se ona.

(GrandTV)