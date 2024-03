Lili Alen: Volim svoje ćerke, ali one su mi uništile karijeru

Lili Alen je pjevačica i glumica koja je godinama važila za jednu od urbanih djevojaka koje uživaju u provodu, sve dok se nije preselila na selo i posvetila djeci.

Poznata muzičarka je sada riješila da otvori dušu pa je tako otkrila kako su njene ćerke zapravo upropastile njenu karijeru.

Ona je istakla kako žene moraju da odluče da li žele karijeru ili porodicu.

"Djeca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop-karijere, potpuno su mi je uništile", rekla je gostujući u jednom podkastu.

"Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umjesto svoje djece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila klinka. Osjećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam voljna da ponovim na svojoj djeci", istakla je ona, prenosi b92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.