Lindzi Von pokazala tijelo u kupaćem nakon kritika da je debela

Lindzi Von jedna je od najuspješnijih sportistkinja svih vremena, ali i jedna od sportistkinja koje su s godinama postale teme modnih magazina.

Nedavno je na svojim društvenim mrežama objavljivala fotografije u kupaćem kostimu, a zbog njih je zaradila kritike fanova pa se sada na njih i osvrnula.

"U posljednje vrijeme objavila sam nekoliko fotografija u kupaćem kostimu, a to je nešto što je puno strašnije nego što se čini na prvu. Bez obzira na to što sam sportistkinja, dobijam ružne komentare na izgled mog tijela, koji me ponekad bole. Ja sam takođe normalna osoba i nekad se opustim, stomak mi naraste i na mojoj stražnjici se može vidjeti celulit. Ipak, uvijek se sjetim kako mi je moje tijelo pomoglo da ostvarim nevjerovatne stvari", napisala je Von pa dodala:

"Ponosna sam na to koliko sam jaka i sretna sa samom sobom. Mogu vam obećati da nikad neću fotošopirati svoje tijelo, a ponosna sam i što nikad nisam imala niti jednu plastičnu operaciju. Nema botoksa, filera ni mini operacija. Bukvalno ništa. Ja sam 100% prirodna i 100% Lindzi. Zato šaljem poruku svima koji se ne osjećaju dobro zbog svog izgleda: ostanite snažni, ostanite zdravi i volite sebe bez obzira na to što hejteri govore. Posebno hvala svima koji su me podržavali!"