Lindzi Von se pojavila kao model na Paris Fashion Weeku

Olimpijska skijašica Lindszi Von, koja se od skijanja oprostila 2018. godine, pojavila se kao model u promo filmu za novu kolekciju dizajnera Toma Brauna na Paris Fashion Weeku.

Pariz je još jedan u nizu modnih centara koji je ove godine bio primoran svoje tradicionalno izdanje sedmice mode pripremiti u virtuelnom obliku zbog ograničenja uzrokovanih koronavirusom, zbog čega su brojni dizajneri odabrali promo spotove kao način predstavljanja novih kolekcija.

Među njima se našao i američki dizajner Tom Braun, koji je kao model koji će nositi najnovije komade odjeće odabrao olimpijku Lindzi Von.

Promo film kolekcije za jesen/zimu 2021. dizajnera Brauna prikazuje Von u voluminoznoj haljini, zatim u košulji s bijelim okovratnikom i crnom leptir-mašnom. Von u filmu uz pomoć helikoptera ide do vrha skijaške staze, a zatim odbacuje nezgrapnu haljinu da bi se spustila niz stazu u dugoj jakni s prugastim detaljima i plisiranoj suknji, prenosi klix.

"Htio sam stvoriti ovu prekrasnu sliku Von u njenom okruženju i pomiješati svoj svijet s njenim", rekao je Braun o saradnji sa skijašicom. Nova sezona započela je od vrlo jednostavne ideje... krojačkog zanata u kombinaciji s ekstremnim skijanjem", objasnio je.

Kako prenosi CNN, rad s olimpijcima je dio Braunove strategije za ovu godinu te je prethodno za kolekciju proljeće/ljeto sarađivao s mačevaocem Rejsom Imbodenom te atletskom sprinterkom Kendal Bajzden.

… i love being home … i love being home … i love being home … thom browne fall 2021 women’s & men’s collection featuring lindsey vonn. watch the full film now, on the thom browne official youtube channel https://t.co/iqSYUjntKV@lindseyvonn#thombrowne #thombrownefw21 pic.twitter.com/Lwx9KBOQSB