Lindzi Von zaprosila dečka na Božić

Američka skijašica Lindzi Von, pobijedila je ovog Božića kada su "selebriti pokloni" u pitanju.

Umjesto vila i automobila, ona je kupila jedan prsten...

Ne znamo da li je klekla, ali je taj prsten iskoristila da na Božić zaprosi hokejaša P.K. Subana!

"Srećan Božić i novogodišnji praznici! Na dvogodišnjicu našeg zabavljanja, riješila sam da obrnem uloge i pitam ga da se vjenčamo. Rekao je da", napisala je Lindzi na Twitteru.

(Mondo.rs)

Merry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ☺️! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality pic.twitter.com/hhdm85RoWi