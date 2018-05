Ljepotom očarala Rikija Martina, a danas je zovu "Frankenštajnova mlada"

Bila je najpoznatija Hrvatica, pojavila se u zenitu slave Rikija Martina u njegovom spotu "Living La Vida Loca". Dominirala je na italijanskoj, ali i svjetskoj modnoj sceni, nizala je uspjehe, ali i ljubavne brodolome.

Danas je operisana do neprepoznavanja, premršava, doduše ona i dalje može da privuče pažnju javnosti pa se nedavno pojavila u italijanskom šou-programu "Big Brother". To je bio okidač da Italijani Ninu Morić prozovu "Frankeštajnovom mladom"

Svojim ulaskom u rijaliti Nina je željela da iznenadi bivšeg vjerenika Luiđija Marija Favolosa. Razlog njenog ulaska je razgovor s Favolosom, za kog manekenka tvrdi da ju je ogovarao i rekao da je ona u četvrtom mjesecu trudnoće imala spontani.

Tanji nos, istaknute jagodice, crna kosa - tako danas izgleda nekada simpatičan djevojčurak koji je 1996. godine prekinuo studije prava.

Tada je pobijedila na izboru za mis Hrvatske, da bi iste godine učestvovala na takmičenju "Elite Look of the Year" i osvojila drugo mjesto.

Tu počinje njena karijera, snimanja, revije, putovanja.

Luigi sembra convinto: in un tumulto di emozioni contrastanti sta pensando di abbandonare la Casa insieme a Nina! #GF15 pic.twitter.com/mU7kqt20ZW — Grande Fratello (@GrandeFratello) May 15, 2018

Mijenja i adresu boravka, seli se u Italiju.

Godine 1998. ponovo je učestvovala na takmičenju "Elite Look of the Year" i ovog puta je osvojila prvo mjesto ponijevši titulu manekenke godine.

Ta pobjeda omogućila joj je potpisivanje dvogodišnjeg ugovora za poznatu modnu kuću LA models.

Odlazi u Ameriku, gdje je počela da radi za poznate modne kuće.

Svojevremo je ispričala da ju je otac fizički zlostavljao, te da je zbog povreda koje joj je nanio često završavala u bolnici. Tvrdila je da se zbog toga kao tinejdžerka samopovređivala, ali je njen otac negirao da ju je ikada napastvovao.

Pošto je bila popularna i u Italiji, dobila je ponudu da bude TV dopisnik emisije Torno Sabato sa Đorđom Panarijelom na RAI Uno.

Nastupala je na RAI Due u različitim emisijama, a takođe je snimila više reklama za parfeme, modne kuće.

Ora ho capito a chi si è ispirata #ninamoric....

Più bella la Sposa Cadavere di Tim Burton, poco ma sicuro... pic.twitter.com/pSN5PDZ8O3 — Bloody Mary (@bloodymaryspa) May 16, 2018

Godine 2000. oprobala se i kao pjevačica.

U saradnji sa Džoom T. Vanelijem, snimila je svoj prvi singl, Star. Međutim, pjesma nije imala neki veći uspjeh, tako da na kraju ipak nije snimila album.

Od tada njena karijera baš nije bila sjajna. Uprkos mnogim talentima, ljepoti ona je promijenila lični opis plastičnim operacijama, nizala ljubavne neuspjehe, "prljav veš" iznosila u javnost, a sebe je zbog svega svrstala u red jedne od najkontroverznijih i najskandaloznijih ličnosti.

U braku sa paparacom Fabriciom Koronom 2003. dobila je sina Karlosa Marija, a zvanično su se razveli 2007. godine.

Ipak, šuškalo se da su i poslije razvoda ostali bliski i da se viđaju, kao i da planiraju da se ponovo vjenčaju, da bi zatim italijanski mediji počeli da izvještavaju o njihovim nasilnim svađama, kao i o Nininim pokušajima samoubistva.

Godine 2013. šokirala je javnost kada se tajno udala u Kambodži za biznismena Masimilijana Dosija poslije dva mjeseca veze.

Ljubav nije potrajala, pa su posle samo dva mjeseca objavili da se razvode.

I nakon toga ona nije izgubila vjeru u ljubav. Za sebe voli da kaže da je kao Elizabet Tejlor i da će imati sigurno još dosta brakova.