Ljuba Perućica otkrio koje estetske korekcije je radio

Pjevač Ljuba Perućica jedan je od rijetkih muškaraca na domaćoj javnoj sceni koji bez ustezanja govori o svim, svojim estetskim korekcijama i ne krije da brine o fizičkom izgledu.

On je sada progovorio o svim intervencijama koje je uradio na sebi.

"Činjenica je da iz godine u godinu sve više muškaraca počinje da pazi na izgled. Moram da kažem da u svom okruženju znam muškarce koji prosto vole da izgledaju dobro, paze na svoj izgled i mislim da će se to sve više širiti" objasnio je pjevač, pa nastavio:

"Mislim da je prag bola veći kod žena, a ja ne volim da me nešto boli (smeh). I iskreno uvek pitam, ako ćemo nešto da bockamo i da radimo, da li to boli. Najbolnije što sam radio je ovo sa podočnjacima, ali generalno čovek sve može da istrpi", priznao je Ljuba i otkrio da s vremena na vreme koriguje svoje podočnjake.

"Ja inače jako volim fotografiju, ne samo fotografiju, nego i video i sve što je vezano za ovu divnu kameru i stalno ulažem u svoju opremu. Ja noću kad legnem u krevet, moja žena zaspi, a ja sedim i na Jutjubu učim tutorijale. Volim da obrađujem fotke i da se bavim time kad imam slobodnog vremena to mi smiruje živce i to mi nikada nije bilo teško", pričao je on jednom prilikom, prenosi Kurir.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.